Повышение зарплат, которое обещали украинцам еще летом, снова перенесли

Так, Кабинет Министров решил еще на год отсрочить реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 о росте зарплат учителей на 20-70% в связи с отсутствием средств.

Об этом говорится в постановлении правительства №1149 от 23 ноября.

Еще 10 июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году. В 2020 году зарплата учителей должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году вырасти до 3-х минимумов, в 2022 году должна была составить 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году вырасти до 3-х минимумов, в 20 3,5 минимума и с января 2023 году – 4 прожиточных минимумов.

Позже заявили, что ни в государственном, ни в местных бюджетах нет денег, чтобы выполнить такое постановление и его реализацию решили отложить до 31 декабря 2020 года.

При этом Минобразования заявило, что на реализацию ранее принятого постановления № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки", которым предусматривается постепенное (до 2023 года) повышение самого низкого должностного оклада указанных категорий работников до уровня 4 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в 2021 году необходимо 50 млрд грн.

Украинцы бурно отреагировали на новое решение Кабинета министров.

«Ну конечно! У них же минимум 4.000$ в месяц зарплата! Когда у пенсионеров 40$ в месяц! Подождут!», «Да сколько можно повышать? Имейте совесть ,4000$ это уже мало? Козна уже пуста из-за вас 😡», «Куда уже повышать 4к и так мажорня», «Надо, наверное, всем учителям поувольнятся. О них как-то никто не думает!», «учителя получают 4000 баксов!Куда этим учителям еще добавлять?!.. хватит!», - иронично комментируют новость в Сети.

Напомним, украинцев предупредили о проблемах из-за локдауна, под ударом зарплаты и цены.

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