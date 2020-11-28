В Государственной службе статистики показали свежие данные, цифры впечатляют
В частности, средняя заработная плата за октябрь достигла рекордного за 2020-й год размера- 12 174 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (на сегодня 5 тыс. гривен), сообщается на сайте Госстата.
По сравнению с сентябрем размер средней зарплаты увеличился на 1,5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с октябрем 2019 г.) - на 13,5%.
Индекс реальной зарплаты в октябре по сравнению с сентябрем текущего года составил 100,5%, а по сравнению с октябрем прошлого года - 110,6%.
Полураздетая и пьяная Асмус ошарашила выходками на морозной улице: «Приехала к Харламову под дом»
"У них либо один отец, либо мать": дети Аллы Пугачевой и Киркорова насторожили поразительным сходством
Драма победителя "Танців з зірками", невеста изменила ему с известным певцом: "Загуляли..."
"Невеста" Харламова поиграла бюстом в кружевах, рассуждая о размерах: "Лучше та, у которой большие..."
По данным Госстата, тремя самыми высоокоплачиваемыми сферами в октябре были: информационная сфера и телекоммуникации с зарплатой 20 060 грн; финансовая и страховая деятельность – 20 511 грн и профессиональная, научная и техническая деятельность –16 793 грн.
Ранее мы сообщали, в бюджете Украины возникла огромная дыра в размере 3 млрд долларов. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, комментируя, что будет с зарплатами бюджетников.
"Я не сижу в розовых очках и не вешаю, как говорится, лапшу, не хочу вас обманывать. Не все у нас так просто. Есть задержки, сложности. И мы думаем, как закрыть этот месяц, как финансировать следующий. Ситуация абсолютно непростая, – сказал он, добавив, что денег на важные выплаты украинцам - хватит. - Будут ли выплачены зарплаты и пенсии – я говорю вам, что категорически да".
Также мы рассказывали о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озаботился большим разрывом размера зарплаты мужчин и женщин.
Напомним, что прожиточный минимум повысят, что будет с пенсиями и зарплатами.
Также Politeka писала, что украинцев добили новыми данными по прожиточному минимуму.