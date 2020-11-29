Украинцев предупредили о повышении налогов в стране после того, как увеличат минимальную зарплату

Об этом говорится в материале «24 канала».

Так, многие налоги и сборы привязаны к курсу «минималки», поэтому с ее повышением увеличится ЕСВ и ФЛП. Кроме того, вырастет налог на недвижимость, сбор на парковку авто, транспортный налог, туристический сбор и так далее.

В связи с этим, говорится в сообщении, часть населения заметить увеличение расходов. И это помимо ситуации с инфляцией.

С 1 января налоги для физических лиц-предпринимателей повысятся следующим образом:

ЕСВ для всех групп будет установлен в размере 1 320 гривен;

Единый налог для первой группы – 227 гривен;

Единый налог для второй группы – 1 200 гривен.

Ранее мы рассказывали, что украинцы будут по-новому платить налог на недвижимость.

Теперь налог будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья. И больше заплатить придется тем, кто живет в центральных районах города.

Если сейчас размер налога - до 1,5% минималки за каждый "лишний" квадратный метр. Но придется больше отдать денег, если недвижимость сдается в аренду. В таком случае налоговая льгота отменяется, и владелец будет вынужден оплачивать налог на каждый метр.

Напомним, что Налоги на недвижимость и авто больно ударят по украинцам, сколько денег придется отдать

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