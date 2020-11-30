Стало известно, какие зарплаты украинцы будут получать в 2021 году после решения Кабмина о переносе повышения «минималки»
Об этом пишет Обозреваетель.
Как известно, правительство решило перенести повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен с июля на декабрь 2021 года, из-за чего украинцы, которые получают менее 6,5 тысяч, потеряют около 2500 гривен.
Именно столько они бы могли получить, если бы повышение состоялось именно летом следующего года.
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Но зарплаты в любом случае будут расти. К примеру, в 2021 году размер повышения составит 12,1%. Средние зарплаты будут расти следующим образом:
- в 2021-м – 13 632 грн;
- в 2022-м – 15 414 грн;
- в 2023-м – 17 169 грн.
Но тут следует учитывать инфляцию, размер которой составит 7,4%. А вот без повышения могут остаться некоторые бюджетники.
Уже после Нового года минимальный оклад педагога должны были повысить до 6810 гривен, но Кабмин отменил это постановление. И теперь "минималка" для педагогов составит 4455 гривен.
Эксперты также прогнозируют, что к 2025 году совсем без работы рискуют остаться те, кто выполняет механическую, административную работу: начиная от бухгалтера и заканчивая строительным рабочим.
А 2021 год станет сложным для простых украинцев. При хороших раскладах, повышение зарплат компенсирует размер инфляции, но из-за нехватки денег в бюджете правительство решило сэкономить на некоторых категориях.
Напомним, что Средняя зарплата побила рекорд, названы сферы, где больше всего платят
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