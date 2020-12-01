В Госстате опубликовали данные по зарплатам за октябрь

Так, средняя зарплата в Украине в октябре выросла почти на 176 гривен и достигла отметки в 12 174 гривен, передают "Українські новини".

Больше всего денег платят в Киеве (больше 17 тыс. гривен), а самые маленькие оклады в Волынской области (меньше 10 тыс. гривен), разница между этими регионами в зарплате составила свыше 7 тысяч.

Первая тройка городов и областей с самыми высокими зарплатами выглядит следующим образом:

г. Киев – 17 253 гривны;

Донецкая область – 13 544 гривны;

Киевская область – 12 905 гривен.

Самые низкие зарплаты отмечены в:

Волынской области – 9 861 гривны;

Черновицкой – 9 926 гривен;

Черниговской – 9 966 гривен.

Напомним, обещание правительства повысить минимальную зарплату в следующем году - оказалось под большим вопросом. Как известно, на днях Кабмин принял решение о переносе роста минимальной зарплаты до 6,5 тыс. гривен с июля на декабрь 2021 - благодаря этому, по мнению членов правительства, можно сэкономить на зарплатах бюджетников.

Таким образом, те, кто получают меньше 6,5 тыс. гривен, теряют две с половиной тысячи.

Кроме того, отменено обещанное повышение зарплат учителям с начала 2021 года. Минимальный оклад педагога должен был составлять как минимум 2,5 прожиточных минимумов (6810 грн), без повышения - всего лишь 4455 грн.

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