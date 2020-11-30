Долар доб'є гривню остаточно, курс валют від НБУ різко змінився: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 30 Листопада зробить гривні неймовірно боляче, долар і євро опиняться «під захистом» Нацбанку.

Стодоларовий "американець" підніметься вгору на 2,53 пункту. Досить сильно гривні дістанеться від євро, який подорожчає на 11,41 пункт.

Курс валют 30 листопада буде таким:

100 доларів – 2846,81 грн;

100 євро - 3395,96 грн.

Нові зарплати обернуться ударом, українцям доведеться платити підвищені податки: "з 1 січня..."

Українців попередили про підвищення податків в країні після того, як збільшать мінімальну зарплату.

Багато податків і зборів прив'язані до курсу «мінімалки», тому з її підвищенням збільшиться ЄСВ і ФОП. Крім того, зросте податок на нерухомість, збір на парковку авто, транспортний податок, туристичний збір і так далі.

З 1 січня податки для фізичних осіб-підприємців підвищаться наступним чином:

ЄСВ для всіх груп буде встановлено у розмірі 1 320 гривень;

Єдиний податок для першої групи-227 гривень;

Єдиний податок для другої групи-1 200 гривень.

Українці отримають гроші-субсидію не тільки на комуналку, важлива деталь по виплатах «" для сімей, які…»

На сьогоднішній день українці можуть отримувати відшкодування витрат на оплату п'яти видів послуг у вигляді житлової субсидії.

Держава відшкодовує такі види витрат, як: житлові послуги (Послуги з управління багатоквартирним будинком), комунальні послуги (постачання та розподіл природного газу, енергії водопостачання та поводження з побутовими доходами), внески за встановлення та обслуговування вузлів комерційного обліку.

Також держава відшкодовує абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг у багатоквартирних будинках і витрати на управління багатоквартирним будинком.

Крім того, для сімей, які використовують для опалення тверде паливо, а для приготування їжі – скраплений газ, передбачена субсидія для придбання останнього один раз на рік.

Коли введуть карантин на Новий Рік: названо тритижневий проміжок

У мережі пишуть, що уряд розглядає введення повного локдауну з 24 грудня по 15 Січня, і навіть із зупинкою транспорту. Обмеження триватимуть три тижні. Підтвердження цієї інформації немає.

Тим часом глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав схожу дату початку жорсткого карантину – він вважає ідеальним ввести обмеження з 25-26 грудня.

Також парламентарій розповів, що Кабмін розглядає введення так званого інтелектуального локдауну, який буде залежати від захворюваності коронавірусом в кожному регіоні. Нібито повної зупинки всього по всій країні не буде, але рішення про припинення роботи транспорту може прийматися на регіональному рівні.

Нагадавши, повний локдаун в Україні, українцям у МОЗ вже назвали терміни.

Як повідомляла Politeka, нові виплати на карантині, хто може розраховувати на фінансову допомогу.

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