Доллар добьет гривну окончательно, курс валют от НБУ резко изменился: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 30 ноября сделает гривне невероятно больно, доллар и евро окажутся «под защитой» Нацбанка.

Стодолларовый «американец» поднимется вверх на 2,53 пункта. Достаточно сильно гривне достанется от евро, который подорожает на 11,41 пункт.

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Курс валют 30 ноября будет таким:

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100 долларов – 2846,81 грн;

100 евро – 3395,96 грн.

Новые зарплаты обернутся ударом, украинцам придется платить повышенные налоги: "С 1 января..."

Украинцев предупредили о повышении налогов в стране после того, как увеличат минимальную зарплату.

Многие налоги и сборы привязаны к курсу «минималки», поэтому с ее повышением увеличится ЕСВ и ФЛП. Кроме того, вырастет налог на недвижимость, сбор на парковку авто, транспортный налог, туристический сбор и так далее.

Единый налог: группы, отчетности, оплата

С 1 января налоги для физических лиц-предпринимателей повысятся следующим образом:

ЕСВ для всех групп будет установлен в размере 1 320 гривен;

Единый налог для первой группы – 227 гривен;

Единый налог для второй группы – 1 200 гривен.

Украинцы получат деньги-субсидию не только на коммуналку, важная деталь по выплатам: «Для семей, которые…»

На сегодняшний день украинцы могут получать возмещение расходов на оплату пяти видов услуг в виде жилищной субсидии.

Государство возмещает такие виды расходов, как: жилищные услуги (услуги по управлению многоквартирным домом), коммунальные услуги (поставка и распределение природного газа, энергии водоснабжения и обращение с бытовыми доходами), взносы за установку и обслуживание узлов коммерческого учета.

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Также государство возмещает абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах и расходы на управление многоквартирным домом.

Кроме того, для семей, которые используют для отопления твердое топливо, а для приготовления пищи – сжиженный газ, предусмотрена субсидия для приобретения последнего один раз в год.

Когда введут карантин на Новый год: назван трехнедельный промежуток

В Сети пишут, что правительство рассматривает введение полного локдауна с 24 декабря по 15 января, и даже с остановкой транспорта. Ограничения продлятся три недели. Подтверждения этой информации нет.

Тем временем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал схожую дату начала жесткого карантина – он считает идеальным ввести ограничения с 25-26 декабря.

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Также парламентарий рассказал, что Кабмин рассматривает введение так называемого интеллектуального локдауна, который будет зависеть от заболеваемости коронавирусом в каждом регионе. Якобы полной остановки всего по всей стране не будет, но решение о прекращении работы транспорта может приниматься на региональном уровне.

Напомним, полный локдаун в Украине, украинцам в МОЗ уже назвали сроки.

Как сообщала Politeka, новые выплаты на карантине, кто может рассчитывать на финансовую помощь.

Также Politeka писала, что локдаун в Украине на праздники, украинцам придется свыкнуться с печальными перспективами.