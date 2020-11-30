Курс валют в Украине 30 ноября сделает гривне невероятно больно, доллар и евро окажутся «под защитой» Нацбанка

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

Стодолларовый «американец» поднимется вверх на 2,53 пункта. Достаточно сильно гривне достанется от евро, который подорожает на 11,41 пункт.

Курс валют 30 ноября будет таким:

100 долларов – 2846,81 грн;

100 евро – 3395,96 грн.

Продолжит оказывать давление на гривну и российский рубль, который можно будет купить за 0,37594 грн.

До этого мы рассказывали, что курс гривны внезапно "просядет" по отношению к доллару. Особенно сильных ударов, согласно прогнозам экономистов, стоит ожидать в декабре этого года.

Так, Вадим Иосуб рассказал, что Министерство финансов Украины пришло к договоренности с Международным валютным фондом в вопросе главных параметров бюджета на следующий год.

Экономист рассказывает, что межбанк будет удерживать гривну в районе 28,6 грн. При этом купить "американца" в обменниках можно будет за 28,5\28,7 гривны.

"Это было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра программы Stand-by, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ в Украину и получения очередного транша. Речь идет о сокращении дефицита бюджета 2021 года с 6% до 5,5% ВВП или на 24 млрд грн", - добавил он.

Напомним, НБУ добьет украинцев новым курсом валют, доллар надавит на гривну.

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