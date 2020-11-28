Ситуация с китайским вирусом в Украине резко ухудшилась и власти готовятся к ужесточению карантина

Как стало известно Politeka.net, накануне зафиксировали новый антиректорд по количеству заболевших - 16 294 человека за сутки. Глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Интер" заявил, что в ведомстве не исключают введение тотального локдауна, однако в ближайшее время его точно не будет.

"В любом случае, если нужно будет вводить жесткие ограничения, мы за 7 – 10 дней сообщим их четкий перечень", - отметил министр здравоохранения.

Он добавил, что санитарно-эпидемическая ситуация в Украине весьма опасная, но показатели пока не достигли критического уровня. К примеру, в среднем по стране койки для пациентов с китайским вирусом в больницах заполнены меньше, чем на 50%.

Ранее стало известно, что Кабинет министров и Офис президента пока рассматривают два варианта локдауна в период новогодних праздников: "легкий" и "тяжелый". Выбор сценария будет зависеть от темпов растространение болезни и нагрузки на медицинскую систему страны.

Если выберут "легкий", то введут жесткие ограничения на три недели сразу после Нового года, когда начнутся новогодние каникулы. Если же заболеваемость продолжит стремительно расти, локдаун планируют объявить уже 20 декабря и на период всех новогодних праздников. Чиновники пока не определились с деталями, например, пока не решили, будут ли останавливать транспорт.

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