Всего есть пять услуг

На сегодняшний день украинцы могут получать возмещение расходов на оплату пяти видов услуг в виде жилищной субсидии

Как пишет Politeka, об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Так, государство возмещает такие виды расходов, как: жилищные услуги (услуги по управлению многоквартирным домом), коммунальные услуги (поставка и распределение природного газа, энергии водоснабжения и обращение с бытовыми доходами), взносы за установку и обслуживание узлов коммерческого учета.

Также государство возмещает абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах и расходы на управление многоквартирным домом.

Кроме того, для семей, которые используют для отопления твердое топливо, а для приготовления пищи – сжиженный газ, предусмотрена субсидия для приобретения последнего один раз в год.

Рассчитать размер субсидии как разница стоимости ЖКУ в пределах социальных нормативов и объемом обязательного платежа.

Последний рассматривается для каждой семьи отдельно по следующей формуле:

Средний доход на одного человека * размер прожиточного минимума на одно лицо. После полученного результата нужно разделить на два и умножить на 15%.

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