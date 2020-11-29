На сегодняшний день украинцы могут получать возмещение расходов на оплату пяти видов услуг в виде жилищной субсидии
Как пишет Politeka, об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Так, государство возмещает такие виды расходов, как: жилищные услуги (услуги по управлению многоквартирным домом), коммунальные услуги (поставка и распределение природного газа, энергии водоснабжения и обращение с бытовыми доходами), взносы за установку и обслуживание узлов коммерческого учета.
Также государство возмещает абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах и расходы на управление многоквартирным домом.
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Кроме того, для семей, которые используют для отопления твердое топливо, а для приготовления пищи – сжиженный газ, предусмотрена субсидия для приобретения последнего один раз в год.
Рассчитать размер субсидии как разница стоимости ЖКУ в пределах социальных нормативов и объемом обязательного платежа.
Последний рассматривается для каждой семьи отдельно по следующей формуле:
Средний доход на одного человека * размер прожиточного минимума на одно лицо. После полученного результата нужно разделить на два и умножить на 15%.
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