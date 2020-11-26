Украинцам начнут выдавать новую финансовую помощь на организацию бизнеса

Как сообщает Politeka.net, Фонд социального страхования и Фонд обязательного госстрахования обязана выплачивать деньги безработным. Накануне соответствующий законопроект подписал президент Украины Владимир Зеленский, об этом пишет правительственный портал.

Документом внесли изменения в государственный бюджет на 2020 год и возобновили выплаты, которые весной приостановили из-за карантина. Накануне закон опубликовали в издании "Голос Украины", поэтому с 26 ноября он официально вступил в силу.

Теперь за счет упомянутых выше фондов государство будет выплачивать украинцам единоразовую денежную помощь на организацию бизнеса. Кроме того, безработные смогут получить страховую компенсацию потерянных доходов, сумма зависит от степени потери гражданином трудоспособности. Отмечается, что деньги выплатят лишь тем, кто стал жертвами несчастных случаев на работе или пострадал от профессиональной болезни.

Согласно закону, фонды также должны:

выплачивать страховку в виде одноразового пособия пострадашим украинцам, членам их семей и лицам, находившимся на иждивении погибшего;

покрывать расходы на медицинскую и социальную помощь пострадавшим, исключение составляет только обеспечение автомобилями;

выплачивать страховку ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие из-за производственных травм или болезни матери во время беременности.

оплачивать лечение и реабилитацию в санаториях.

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