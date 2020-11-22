Супермодель з Бразилії Жизель Олівейра з Victoria's Secret вразила фігурою під час відпочинку з подругою
Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.
Так, на фотографіях Олівейра позує в білосніжному купальнику, грайливо позуючи разом з подругою на тлі моря. Як можна помітити, обидві красуні неймовірно стрункі, і виглядають як жаркі тигриці. Самі кадри дівчина ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в «дикий» захват.
"Жизель, це щось", "супер виглядаєш«, "чертовски спокуслива",» вау, неймовірний вид«,» розкішні кішечки«, " ось чому ти настільки мила?", "я просто божеволію від цих фотографій", - пишуть вони.
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Як повідомлялося до цього, бразильська модель Жизель Олівейра, зірка бренду нижньої білизни Victoria's Secret, вразила природною красою на серії чуттєвих знімків
27-річна зірка опублікувала свіжі чорно-білі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала одночасно тендітною і сильною.
Нагадаємо, що Жизель Олівейра посвітила принадами в трикотажному ТОПі.
Також Politeka писала, що Жизель Олівейра заманила сміливими позами до себе на ліжко, від зони декольте очей не відвести:"жіноче шоу".