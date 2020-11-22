Супермодель из Бразилии Жизель Оливейра из Victoria’s Secret впечатлила фигурой во время отдыха с подругой

Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

Так, на фотографиях Оливейра позирует в белоснежном купальнике, игриво позируя вместе с подругой на фоне моря. Как можно заметить, обе красотки невероятно стройные, и выглядят как жаркие тигрицы. Сами кадры девушка никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в «дикий» восторг.

«Жизель, это нечто», «супер выглядишь», «чертовски соблазнительная», «вау, невероятный вид», «роскошные кошечки», «вот почему ты настолько милая?», «я просто с ума схожу от этих фотографий», - пишут они.

Как сообщалось до этого, бразильская модель Жизель Оливейра, звезда бренда нижнего белья Victoria’s Secret, сразила естественной красотой на серии чувственных снимков

27-летняя звезда опубликовала свежие черно-белые кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала одновременно хрупкой и сильной.

Напомним, что Жизель Оливейра посветила прелестями в трикотажном топе.

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра завлекла смелыми позами к себе на кровать, от зоны декольте глаз не отвести: "Женское шоу".