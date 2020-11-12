Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, похвасталась смелыми кадрами

Звезда в этот раз была в лосинах и топе. Красотка в разных позах позировала на белых простынях, а образ дополнила каблуками. Также Жизель показала несколько кадров, где она была в пиджаке, который распахнула перед камерой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как Дженни говорит рррр и вид", "Самая горячая красотка", "Потрясающая красота!", "Женское шоу", "Совсем дикая", "Тогда мое давление", "Как прекрасно", "Всегда красивое и лучшее идеальное видео", "Вау, так прекрасна", "Вы выглядите потрясающе, потому что каждая часть вас кажется идеальной", "Блэкпинк в вашем районе", "Шикарная и горячая красотка у тебя", "Такая шикарная красотка, невероятно горячая".

Сообщалось, что звезда Victoria’s Secret Жизель Оливейра показала, как выглядит ее идеальное пляжное тело в откровенном купальнике.

На снимках Жизель без всякого стеснения позирует на камеру в весьма неординарном зеленом купальнике с растительным принтом. Его трусики-бикини выглядят вполне обычно и позволяют модели продемонстрировать ее подтянутые ягодицы.

Напомним, жгучая модель Victoria’s Secret посветила прелестями в трикотажном топе

Также Politeka писала, что жгучую брюнетку из Victoria’s Secret застали в пикантный момент с подругой

А еще Politeka сообщала, что ангелы-красотки из Victoria’s Secret устроили соблазнительные шалости на пляже



