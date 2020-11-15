Бразильская модель Жизель Оливейра, звезда бренда нижнего белья Victoria’s Secret, сразила естественной красотой на серии чувственных снимков

Как передает Politeka.net, 27-летняя звезда опубликовала свежие черно-белые кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала одновременно хрупкой и сильной.

Знаменитая брюнетка с распущенными волосами позировала в белой рубашке и темных джинсах. Кадр за кадром красотка расстегивала верх, то опуская взгляд, то глядя прямо в камеру - настоящее искушение.

Судя по соблазнительным очертаниям под тонкой тканью, девушка не надела бюстгальтера - еще больше вскружив голову своим поклонникам.

Фотограф наилучшим образом передал натуральную красоту Жизель, ее женскую харизму и притягательность.

Пользователи расхвалили модель в комментариях:

"Ты идеальная"

"В цель❤️я 🤪"

"Чистейшая форма красоты. Вы такая красивая Жизель. Бог благословил"

Ранее мы сообщали, Жизель свела с ума нежными линиями оголенной спины в черном платье без лифчика. Девушка повернулась к камере самым соблазнительным ракурсом, показав роскошный вырез сзади, на грани приличия. Модель подняла руки, захватив волосы, дабы ничего не мешало пользователям любоваться ее красотой.

«Это место – мечта», - подписала фото Оливейра. А позировала она у озера, окруженным лесом.

«Очень красиво! Мир всем!», «Такая великолепная», «Какое красивое место», «Топ-модель», «Самая лучшая и красивая девушка», «Я твой фанат», «Какое красивое место! тебе даже не нужно говорить об этом», «Ты выглядишь прекрасно», «великолепная панорама», - отреагировали пользователи.

Напомним, что Жизель Оливейра посветила прелестями в трикотажном топе.

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра завлекла смелыми позами к себе на кровать, от зоны декольте глаз не отвести: "Женское шоу".