В марте следующего года пенсии осовременят приблизительно на 11% и это коснется около 10 миллионов пенсионеров

Как информирует Politeka со ссылкой на Обозреватель, часть украинцев может вовсе остаться без повышения выплат.

Так, без доплаты останутся те пенсионеры, получавшие минимальную зарплату или меньше средней. Кроме того, доплаты "не светят" украинцам, уже имеющим существенные прибавки к пенсиям (к примеру, за счет дополнительного стажа). Также не смогут рассчитывать на прибавки получающие пенсии по специальному закону (к примеру, бывшие сотрудники правоохранительных органов).

Напомним, в пресс-службе Пенсионного фонда Украины сообщили, что 10 ноября Фонд профинансировал ноябрьские пенсии на 1,7 млрд гривен. Всего обеспечено финансирование ноябрьских пенсий на общую сумму 15,4 млрд гривен.

Напомним, что украинцам раскрыли нюансы подсчета размера пенсии, можно получать до 17 тысяч гривен

Как сообщала Politeka, накопление пенсий может стать новой аферой, украинцев предупредили о проблемах

Также Politeka писала, что пенсии в Украине массово урежут, кто пострадает больше всего