Бразильская супермодель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, впечатлила красотой в одном топе

Как рассказывает Politeka, снимки были опубликованы в Instagram знаменитости.

«Бибер», - коротко подписаны кадры.

Уточним, что на опубликованных кадрах Оливейра позирует сперва с собачкой, а потом сама. На красотка тесный топ без белья, который максимально демонстрирует ее упругие формы. На одной из фотографий красотка изогнулась, эффектно показывая прелести во всей красе.

«Какие сладкие глаза. И не только», «боежственные формы», «очень горячая штучка», «безупречный вид», «боже, мои глаза. Это просто какое-то волшебство. Чудесный вид», «безупречная красота», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, 27-летняя модель и звезда Victoria’s Secret Жизель Оливейра впечатлила красотой, которой решила помериться с подругой

Так, на опубликованном кадре Оливейра позирует рядом с подругой, нарядившись при этом в белоснежный топ и шорты. Модель решила что-то поправить на топе у своей не менее яркой подруги.

Обратим внимание, что фотографию Оливейра решила никак не подписывать, а поклонников избавила от такой возможности, выбросив ее у себя на странице в Stories.

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