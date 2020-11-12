Бразильская модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret впечатлила красотой, примерив экстра-мини юбку

Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

На опубликованных кадрах, которые модель решила никак не подписывать, Оливейра позирует в топе и экстра-мини, демонстративно задрав юбку к верху. Все это происходит на фоне моря, однако лицо красотка решила прикрыть при помощи очков.

«Райское наслаждение наблюдать за тобой», «вот это реально ангел», «бомбезный вид», «а ты крутая», «чертовски крутая. Очень красиво получилась на снимках», - пишут они.

Как сообщалось до этого, модель Жизель Оливейра, которая работала с Victoria’s Secret, покорила яркими фото с пляжа

Знаменитость опубликовала серию фото, на которых позировала в оригинальном платье. Девушка разулась и гуляла возле моря. Она была одета в светлое мини, которое при выходе из моря игриво задрала. Красотка не стесняясь оголила свои стройные ножки, а также приоткрыла разрез, чтобы поклонники могли рассмотреть ее грудь.

Напомним, что Жизель Оливейра в костюме школьницы вскружила голову самым стойким: «Ничего себе».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра показала красоту в черном гольфе: «Внеземная».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра в смелом топе покрасовалась перед камерой: «Она готова».