Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковськи не боїться показувати свої форми у всій красі

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи відома в світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm рясніє знімками моделі в пікантних нарядах.

Поки дівчина чекає первістка, її шанувальники публікують архівні фото своєї улюблениці в Instagram.

Кілька годин потому користувачі мережі показали кілька кадрів Емілі, на яких вона позувала в стильних і спокусливих образах. На першому кадрі Емілі позує в об'ємному костюмі, зшитому з щільної тканини королівського синього відтінку. "Гарячу" нотку луку надає той факт, що жакет одягнений на голе тіло. На завершення образу Ратаковськи зробила недбалу укладку, а також макіяж в натуральних тонах. Дівчина сидить за столом, показавши оголені груди.

Це вже для сміливців, які не бояться виставляти фігуру на загальний огляд.

До слова, Емілі обожнює речі в чоловічому стилі. В її гардеробі багато об'ємних сорочок, широких штанів і піджаків. У таких нарядах Ратаковськи виглядає до тремтіння гарячою, тендітною і неймовірно спокусливою, що вона демонструвала на другому знімку, де позувала в джинсовій об'ємній сорочці, демонструючи яка вона богиня спокуси.

На жаль користувачі мережі не зможуть залишити свої коментарі, адже фото з'явилися в Instagram-Stories.

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