Знаменитая супермодель Эмили Ратаковски подразнила загорелым телом в тонком мини-платье "зебры"

В этот раз эффектная модель с удивительно стройной фигурой подразнила видом в довольно провокационных позах на диване. Девушка примерила ультра-тонкое платье с трендовым принтом зебры и дополнила его такой же шляпой с модным звериным принтом.

Словно потягивающаяся кошка, Эмили покрутилась перед объективом с разных сторон и смогла впечатлить фанатов. Девушка выглядела весьма смело, ведь довольно крошечная длинная наряда не смогла прикрыть ее длинные и загорелые ноги.

«Я так рада объявить, что я лицо новейшей коллекции @nastygal! Запуск через 5 дней. 🦓🦓 #nastygalftemrata #ad», - радостно объявила Эмили, объявляя о новом сотрудничестве.

Вот как реагируют в сети, критикуя звезду за решение о неоднозначном сотрудничестве:

«Как такая сильная феминистка, принялась за это, это так разочаровывает Nastygal буквально построен на эксплуатации своих швейных женщин; Вы активист, но делаете линию быстрой моды; ?Оооочень разочаровывает 👎; @emrata принадлежит Boohoo, которая была признана замешанной в современном рабстве и эксплуатации в Великобритании 🤔; ох, черт, что за прогибы; поза конечно для смельчаков; прогнулась по полной для компании и вообще».

Мы ранее писали, что девушка каждый день показывает, как проводит время дома. В отличие от коллеги и подруги Беллы Хадид, модель не показывает большее количество фото в Инстаграм с показов или гримерки. Вместо этого модель балует поклонников домашними кадрами или фото с пляжа.

Так как Эмили любит естественность, на пляже она всегда с распущенными волосами, без макияжа и с простыми бикини без принтов. Чаще всего девушка выбирает лаконичные дизайны. К примеру, на одних пляжных фото можно увидеть, как Эмили примерила стильное горчичное бикини в белый горошек.

Стройная фигура не оставляет никого равнодушными. Девушка отмечает: она не голодает, на самом деле она любит вкусно поесть. Вот что говорила Эмили раньше.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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