Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски похвалилась загорелым телом в новом бикини

Супермодель радует фанатов серией жарких фото в самых разных и всевозможных образах. Она примеряет экстра-мини, яркие платья из одних блесток и даже выходит на красную дорожку без белья.

При этом в социальной сети Инстаграм Эмили большинство кадров сделаны дома или на отдыхе на побережье. Так как девушка не любит спорт, она предпочитает много двигаться и специальные массажи для упругости кожи.

На одном из кадров, появившихся на фан-аккаунте, отчетливо видно, что Эмили всегда ухаживает за собой, максимально заботясь о состоянии кожи. Девушка также фанатично боится повредить волосы, поэтому практически не укладывает их даже на показах, желая быть как можно более естественной.

В черно желтом бикини Эмили выглядела потрясающе также и потому, что она не ест лишнего и максимально контролирует то, что употребляет. Иногда Ратаковски сидит на соковой диете перед показом, чтобы выглядеть отменно.

«Я люблю тебя! :) Ты красивая! :)», «Красивая женщина....», «Богиня искушения ...», «идеальное тело», «Я тебя люблю ❤️ 🍏!», «легкое дыхание», «Красивые ноги !! 👣», «Пополните запасы этого бикини, пожалуйста 🙏🏼🥺», «Женщина влюбляет каждый день😍😍😍», «Ты выглядишь потрясающе, детка», «способ пропаганды расстройств пищевого поведения ...», «какая ты красивая и милая», «Похоже на Кендал Дженнер».

Мы также писали, что на странице девушки в Инстаграм больше всего комментариев собирают посты, на которых она в провокационных образах – мини-бикини, кружевном белье или коротеньких топах, оголяющих грудь. Ратаковски сверкает на кадрах загорелым телом и ракурс для этого подбирает всегда самый удачный.

На одном из таких фото Эмили в белом топе, подчеркивающим грудь, показала себя с разных сторон, повернувшись к зеркалу и засветив при этом также и ягодицы.

«Довольно, это прекрасно» «Красивое зеркальное фото 🌹», «Какое красивое зеркало, девочка, ну разве можно так?🔥» «Какое чистое зеркало», «Совершенная душа в идеальном теле в идеальном доме в окружении идеальных людей на идеальной планете», «Каждая деталь о тебе прекрасное совершенство», «Великолепно со всех сторон🌹», «🖤 ​​это фото 📸👌 такая красивая».

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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