Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски не боится показывать свои формы во всей красе

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm пестрит снимками модели в пикантных нарядах.

Пока девушка ждет первенца, ее поклонники публикуют архивные фото своей любимицы в Instagram.

Несколько часов спустя пользователи сети показали несколько кадров Эмили, на которых она позировала в стильных и соблазнительных образах. На первом кадре Эмили позирует в объемном костюме, сшитом из плотной ткани королевского синего оттенка. "Горячую" нотку луку придает тот факт, что жакет надет на голое тело. В завершение образа Ратаковски сделали небрежную укладку, а также макияж в натуральных тонах. Девушка сидит за столом, показав обнаженную грудь.

Это уже для смельчаков, которые не боятся выставлять фигуру на всеобщее обозрение.

К слову, Эмили обожает вещи в мужском стиле. В ее гардеробе много объемных рубашек, широких брюк и пиджаков. В таких нарядах Ратаковски выглядит до дрожи горячую, хрупкой и невероятно соблазнительной, что она продемонтрировала на втором снимке, где позировала в джинсовой объемной рубашке, демонстрируя какая она богиня искушения.

К сожалению пользователи сети не смогут оставить свои комментарии, ведь фото появились в Instagram-Stories.

Напомним, беременная Ратаковски из Victoria’s Secret посветила округлившейся гордостью в бикини.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски показала в черном мини-бикини, как прячет животик.

Как Politeka сообщала, что беременная Ратаковски без одежды прикрыла бюст цветочком.