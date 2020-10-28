Знаменитая на весь мир супермодель, по совместительству начинающая актриса Эмили Ратаковски, на днях сообщившая о своем "интересном положении", решилась на откровенное фото

Как сообщает Politeka.net, красавица сфотографировалась топлесс. Нижнюю часть тела Эмили закрыли джинсы, зато верхняя была полностью обнажена, лишь свою округлившуюся грудь Ратаковски прикрыла роскошным цветком.

Также знаменитость поделилась своими переживаниями по поводу своей беременности.

"Я слишком смиренна, чтобы иметь какое-либо ложное представление о контроле. Я полностью и неоспоримо беспомощна, когда дело доходит до почти все окружающего мою беременность: как мое тело будет меняться, кто будет мой ребенок. Но меня это на удивление не беспокоит. Вместо страха я чувствую новое чувство покоя. Я уже учусь у этого человека внутри своего тела. Я полна удивления", – подписала пост модель.

Напомним, Эмили уже несколько лет состоит в браке с актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Поженились они после того, как повстречались всего лишь несколько недель.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски продолжает интриговать образами в одном черном белье. Девушка поражает публику каждый раз, когда выходит в свет. Все дело в том, что она выглядит не только очень стройной, но еще и очень ухоженной. Эмили не любит макияж и боится испортить волосы укладками, потому ее часто можно заметить с распущенными и слегка спутанными волосами.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини