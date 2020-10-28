Беременная модель Эмили Ратаковски, которая является звездой Victoria’s Secret, похвасталась безупречной фигурой в одном билини

Снимки знаменитость опубликовала у себя в Instagram, передает Politeka.

«Новое тело – новая одежда», - коротко говорится в сообщении.

На снимках Ратаковски позирует в элегантных штанах и кофте для беременных, игриво заглядывая в кадр. На других фотографиях знаменитость предстала перед фанатами в халате и бикини, которое эффектно подчеркивало ее округлившиеся формы.

«Безупречные изгибы, Эми!», «очень мило выглядишь», «О мой бог, насколько это красиво», «обожаю тебя и твой новый стиль, конфетка», «ты выглядишь такой красивой после того, как забеременела. Никогда еще тебя такой не видела», «идеальная», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, знаменитая на весь мир супермодель, по совместительству начинающая актриса Эмили Ратаковски, показала, как скрывает беременность на фото

Довольно долгое время супермодель скрывала свое положение от внимательных поклонников. Она активно делилась фото, на которых блистала еще худой и подтянутой фигурой. Как известно, Эмили никогда не стеснялась демонстрировать свои формы, поэтому в сети привыкли к ее открытым и пикантным образам.

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