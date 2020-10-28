Знаменитая на весь мир супермодель, по совместительству начинающая актриса Эмили Ратаковски, показала, как скрывает беременность на фото

Довольно долгое время супермодель скрывала свое положение от внимательных поклонников. Она активно делилась фото, на которых блистала еще худой и подтянутой фигурой. Как известно, Эмили никогда не стеснялась демонстрировать свои формы, поэтому в сети привыкли к ее открытым и пикантным образам.

Объявить о беременности Эмили также решила неожиданно – поделившись в Инстаграм целой серией фото, на которых позировала с округлившимся животом без одежды. На фан-аккаунтах сразу начали публиковать фото звезды, на которых она ранее мастерски скрывала беременный живот.

Девушка позировала в белье прямо в постели, лениво валяясь на подушках и смотря на себя в зеркало рядом с домашним питомцем, соблазнительный кадр как бы показывает поклонникам, что беременность - не приговор и выглядеть привлекательно можно всегда.

Отметим, также в интервью для Vogue Ратаковски призналась, что не хочет узнавать пол своего ребенка до 18-летия. То есть, Эмили не будет настаивать на его гендерной принадлежности.

«Мне нравится идея навязать своему ребенку как можно меньше гендерных стереотипов. Но независимо от того, насколько прогрессивной я могу быть, я понимаю желание узнать пол нашего плода; это похоже на первую реальную возможность взглянуть, кем он может быть», – рассказывала Эмили.

Ранее мы также писали, что красавица сфотографировалась топлесс. Нижнюю часть тела Эмили закрыли джинсы, зато верхняя была полностью обнажена, лишь свою округлившуюся грудь Ратаковски прикрыла роскошным цветком.

Также знаменитость поделилась своими переживаниями по поводу своей беременности.

"Я слишком смиренна, чтобы иметь какое-либо ложное представление о контроле. Я полностью и неоспоримо беспомощна, когда дело доходит до почти все окружающего мою беременность: как мое тело будет меняться, кто будет мой ребенок. Но меня это на удивление не беспокоит. Вместо страха я чувствую новое чувство покоя. Я уже учусь у этого человека внутри своего тела. Я полна удивления", – подписала пост модель.

Напомним, Эмили уже несколько лет состоит в браке с актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Поженились они после того, как повстречались всего лишь несколько недель.

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