Співачка Надія Мейхер разом з партнером Кирилом Власюком щосили готуються до виходу на паркет півфіналу "Танців з зірками"
Як передає Politeka.net, 38-річна екс-ВІА Гра опублікувала свіжий кадр в "сторіз" в Instagram.
На фото Надія постала в обтягуючому вбранні: чорній маєчці з оборками нагорі та лосинах.
Зірка хвацько застрибнула до молодого танцюриста на руки, обхопивши однією рукою його за плечі, і витягнувши вперед ніжку.
Незважаючи на складність цього танцювального елемента, Мейхер обдарувала глядачів голлівудською посмішкою, намагаючись триматися легко - щоб кожен відчув, ніби зможе запросто повторити таку підтримку.
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Нагадаємо, ввечері 22 листопада на паркет вийдуть три пари півфіналістів, в тому числі Мейхер з Власюком.
Учасники, як і раніше, продемонструють всю свою танцювальну майстерність, щоб вразити суддів і глядачів, і вперше в історії шоу вийдуть на паркет разом з ведучими і виконають ще два танці - з латиноамериканської та класичної програм.
"Вже цієї неділі півфінал 💪 звичайно, як для людини, якій далекоооо за 30, а якщо бути точніше 38,5😉, мамі трьох дітей, для мене, і знаю, що для багатьох з Вас я перемагала щонеділі...💪 💃 За що шалено вдячна...".
Раніше ми повідомляли, багато користувачів не погодилися з підсумковим балом Надії та Кирила під час минулого ефіру.
"Зараз знову потрапить в номінацію, і знову її судді витягнуть за вуха. Наді пора додому"; "Танець на 4-е місце"; "Мейхер, як Фреймут... Тягнуть і тягнуть з ефіру в ефір"; "додому, Надія - ганьба"; "танець-то де? Смикання як завжди"; "Їй вже давно пора додому!", - коментували в мережі.
Зауваження, до речі, були й у суддів, але тим не менше пара пройшла вперед.
"Це непогано, але від вашої пари, яка претендує на перемогу, я сьогодні очікував більшого", - "приземлив" учасників Влад Яма.
Нагадаємо, що Мейхер задала жару з красенем за лаштунками "Танців з зірками", кадри: "блін, які у тебе..."
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