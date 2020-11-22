Певица Надежда Мейхер вместе с партнером Кириллом Власюком вовсю готовятся к выходу на паркет полуфинала "Танців з зірками"

Как передает Politeka.net, 38-летняя экс-ВИА Гра опубликовала свежий кадр в "сториз" в Инстаграм.

На фото Надежда предстала в обтягивающем наряде: черной маечке с оборками наверху и лосинах.

Звезда лихо запрыгнула к молодому танцору на руки, обхватив одной рукой его за плечи, и вытянув вперед ножку.

Несмотря на сложность этого танцевального элемента, Мейхер одарила зрителей голливудской улыбкой, стараясь держаться легко - чтобы каждый почувствовал, будто сможет запросто повторить такую поддержку.

Напомним, вечером 22 ноября на паркет выйдут три оставшиеся пары полуфиналистов, в том числе Мейхер с Власюком.

Участники, как и прежде, продемонстрируют все свою танцевальное мастерство, чтобы поразить судей и зрителей, и впервые в истории шоу выйдут на паркет вместе с ведущими и выполнят еще два танца - из латиноамериканской и классической программ.

Надежда до этого описывала свои эмоции, предвкушая горячий эфир:

"Уже в это воскресенье полуфинал 💪 Конечно, как для человека, которому далекоооо за 30, а если быть точнее 38,5😉, маме троих детей, для меня, и знаю, что для многих из Вас я побеждала каждое воскресенье...💪💃🏻 За что безумно благодарна...".

Ранее мы сообщали, многие пользователи не согласились с итоговым баллом Надежды и Кирилла во время прошлого эфира.

"Сейчас опять попадет в номинацию, и опять ее судьи вытащат за уши. Наде пора домой"; "Танец на 4-ое место"; "Мейхер, как Фреймут... Тянут и тянут из эфира в эфир"; "Домой, Надежда - позор"; "Танец то где? Дергания как всегда"; "Ей уже давно пора домой!", - комментировали в Сети.

Замечания, к слову, были и у судей, но тем не менее пара прошла вперед.

"Это неплохо, но от вашей пары, претендующей на победу, я сегодня ожидал большего", - "приземлил" участников Влад Яма.

Напомним, что Мейхер задала жару с красавцем за кулисами "Танців з зірками", кадры: "Блин, какие у тебя..."

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