Украинская певица Надежда Мейхер рассказала, как подготовилась к новому эфиру "Танців з зірками"

Знаменитость опубликовала в сториз соцсети "Инстаграм" несколько роликов вместе со своим партнером Кириллом Васюком, передает Politeka.net. Танцевальная пара запечатлена за кулисами студии на телеканале "1+1", оба одеты в кожаные куртки и уже явно собираются уходить. Надежда Мейхер рассказала, что они очень долго тренировались перед новым выступлением на паркете популярного шоу.

"Иди сюда", - обратилась певица к Кириллу. - "Дорогие друзья, вот только-только закончилась наша репетиция. Сегодня рекорд, мы занимались 11 часов".

После этого Васюк подошел к Мейхер со спины и призвал зрителей голосовать за их пару во время эфира.

"Блин, какие у тебя тонкие намеки, все таки", - пошутила Надежда.

После этого появился ролик, снятый хореографом Ладой Касинец. На нем участники шоу развалились без сил после финальной репетиции. Кирилл Васюк лег прямо на паркет, а Надежда Мейхер смогла добрести до кресел-мешков.

"Вот такие ощущения после прохождения номера. Поддержите ребят своим голосованием", - объяснила автор ролика.

Стоит отметить, что в четвертьфинале "Танців з зірками" участникам нужно показать сразу три танца: один со своим партнером, второй – с одним из судей проекта, а также «танец за жизнь», который определят жеребьевкой. Надежде Мейхер в следующем выпуске предстоит исполнить самбу с 90-летним Григорием Чапкисом.

Напомним, что чувственная Надежда Мейхер притворилась скромницей, позабыв прикрыть бюст: "Не останавливайтесь!".

Как сообщала Politeka, что загадочная Надежда Мейхер примерила кожаное платье и покорила своим талантом: «Вечер любви…».

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