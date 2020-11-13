Украинская певица Надежда Мейхер похвасталась красотой, примеряв кожаное платье с декольте

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы в Instagram знаменитости.

«Благодарю судьбу за Вашу поддержку!!!За Вашу любовью, внимание. За то , многие из Вас меня вдохновляют и вдохновляются...❤️ДНЕПР, #днепр СПАСИБООО.., что вчера разделили со мной вечер ЛЮБВИ, ДУШЕВНОСТИ, ГЛУБИНЫ пережитого...Вечной музыки! С Любовью…» - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Мейхер позирует в красном кожаном платье. А в какой-то момент певица предстает во время выступления, исполняя душевную и трогательную песню.

«Это настоящий пожар», «круто выглядишь», «победительница», «супер вид», «несравненная», «шикарная», «очень красивая», «Наденька, ваш вокал – это дар богов», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что бывшая солистка популярной группы ВИА Гра Надежда Мейхер взбудоражила поклонников пикантными кадрами

На одном из снимков Мейхер сидит на кровати, закинув ногу за ногу в белом платье и черных босоножках.

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