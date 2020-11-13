Надежда Мейхер показалась с новым партнером на кануне следующего выпуска «Танців з зірками»

Новый пост, посвященный изменениям на паркете, которые предстоит увидеть зрителям уже в воскресенье, появился на странице «Танців з зірками» в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В четвертьфинале шоу участников ждет довольно сложная задача. Им предстоит исполнить сразу три танца: один со своим партнером, второй – с одним из судей проекта, а также финальный «танец за жизнь», который выберут для пары путем жеребьевки.

В частности, Наде Мейхер предстоит станцевать самбу с 90-летним Григорием Чапкисом. На новом фото певица и ее текущий партнер Кирилл Васюк позируют рядом со знаменитым танцором.

В свою очередь, Санта Димопулос и Макс Леонов исполнят румбу с судьей-джокером Павлом Вишняковым.

Юлии Саниной и Дмитрию Жуку предстоит станцевать венский вальс с Владом Ямой.

А Сергей Мельник с Аделиной Дели встанут на пуанты с Екатериной Кухар для того, чтобы показать балетные па.

Украинцы бурно обсуждают предстоящий выпуск программы. При этом некоторые переживают, что паре Нади Мейхер может быть тяжело из-за возраста ее нового партнера.

«Бедные участники....дай им энергии и желания выдержать столько танцев и репетиции», «Кто бы сомневался, что Чапкис с Надеждой будет танцевать», «Санте и Наде не повезло без обид, не смогут они показать в таком тандеме свой потенциал», «Остались только сильные пары, прям очень сильные за всё сезоны», «Яму прифотошопили?», «Хотелось бы увидеть, например, от пары Санты и Нади хип-хоп, а то почти все время бальные танцы», - пишут люди.

Напомним, роман вспыхнул на "Танцях з зірками", влюбленные больше не скрывают чувств: "Ради нее я готов рвать всех".

Как сообщала Politeka, новый скандал сотряс "Танці з зірками", Яма и Чапкис решили потрепать нервы: "Хватит спасать Мейхер!".

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