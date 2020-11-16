Певица Надежда Мейхер прошла в полуфинал "Танців з зірками", но многие украинцы недовольны решением судей

Как сообщает Politeka.net, в 12 эфире популярного шоу артистка вместе с Кириллом Васюком исполнили зажигательный хип-хопом. Надежда Мейхер выступила в боди телесного цвета, черной курточке и колготках в мелкую сеточку сеточку. Ее партнер оделся во все черное: пиджак, штаны, майка и туфли.

Судьи оценили танец пары в 35 баллов, но далеко не все из них остались удовлетворены качеством постановки. Так Влад Яма похвалил участников за идею, заложенную в номер, но раскритиковал их за недостаток техники:

"Это неплохо, но от вашей пары, претендующей на победу, я сегодня ожидал большего".

Екатерина Кухар также заметила, что движениям Надежды Мейхер в этот раз не доставало филигранности.

"Я восхищаюсь вашим характером бойца, но сегодня ваши эмоции опережали ваши танцевальные движения. Я согласна с Владом и до королевы вам не хватает второй партии", - отметила судья.

В социальных сетях многие зрители негодуют из-за того, что из проекта выгнали Сергея Мельника и Аделину Дели, но оставили Надежду Мейхер и Кирилла Васюка:

"Сейчас опять попадет в номинацию, и опять ее судьи вытащат за уши. Наде пора домой"; "Танец на 4-ое место"; "Естественно, Чапкис на защиту. Она просто его любимица, он ее постоянно защищает"; "Мейхер, как Фреймут... Тянут и тянут из эфира в эфир"; "Домой, Надежда - позор"; "Танец то где? Дергания как всегда"; "Ей уже давно пора домой!"; "Кошмар, намного большего ожидала от Надежды. Плохой партнёр - очень странным движениям учит, это не хип-хоп был, плохой хореограф, наверно, у их пары".

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