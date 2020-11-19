Супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret вразила формами, примірявши лише одне пальто з поясом

Як повідомляє Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Мій пояс для прогулянок", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії знаменитість позує в одному лише пальто, демонструючи бездоганну фігуру у всій красі. Знаменитість вирішила доповнити фотографію елегантною зачіскою і практично непомітним макіяжем.

"Ось ця спокуса - так розорювати вбрання. Просто космос", "вау, ти просто справжнє сонце" « "ти дуже круто виглядаєш», «одне задоволення спостерігати за тобою», "ти просто сюрприз – дивуєш з кожним знімком", - пишуть її шанувальники.

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Як повідомлялося до цього, бразильська модель Жизель Олівейра, зірка бренду нижньої білизни Victoria's Secret, вразила природною красою на серії чуттєвих знімків

Знаменита брюнетка з розпущеним волоссям позувала в білій сорочці й темних джинсах. Кадр за кадром красуня розстібала верх, то опускаючи погляд, то дивлячись прямо в камеру-справжня спокуса.

Судячи зі спокусливих обрисів під тонкою тканиною, дівчина не одягла бюстгальтера - ще більше закрутивши голову своїм шанувальникам.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра посвітила принадами в трикотажному топі.

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра заманила сміливими позами до себе на ліжко, від зони декольте очей не відвести:"жіноче шоу".