Супермодель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret впечатлила формами, примеряв лишь одно пальто с поясом
Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Мой пояс для прогулок», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии знаменитость позирует в одном лишь пальто, демонстрируя безупречную фигуру во всей красе. Знаменитость решила дополнить фотографию элегантной прической и практически незаметным макияжем.
«Вот это искушение – так распахивать наряд. Просто космос», «вау, ты просто настоящее солнце», «ты очень круто выглядишь», «одно удовольствие наблюдать за тобой», «ты просто сюрприз – удивляешь с каждым снимком», - пишут ее поклонники.
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Как сообщалось до этого, бразильская модель Жизель Оливейра, звезда бренда нижнего белья Victoria’s Secret, сразила естественной красотой на серии чувственных снимков
Знаменитая брюнетка с распущенными волосами позировала в белой рубашке и темных джинсах. Кадр за кадром красотка расстегивала верх, то опуская взгляд, то глядя прямо в камеру - настоящее искушение.
Судя по соблазнительным очертаниям под тонкой тканью, девушка не надела бюстгальтера - еще больше вскружив голову своим поклонникам.
Напомним, что Жизель Оливейра посветила прелестями в трикотажном топе.
Также Politeka писала, что Жизель Оливейра завлекла смелыми позами к себе на кровать, от зоны декольте глаз не отвести: "Женское шоу".