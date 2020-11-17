Учасниця шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна опинилася в центрі неприємних інтриг

Як відомо раніше ведуча шоу "Танці з зірками", співачка Тіна Кароль в інтерв'ю програмі "Слава+", яка вийшла 22 жовтня на YouTube-каналі "Люкс ФМ", заявила, що її фавориткою на проекті є фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна.

"У мене є улюблена жінка, яка тут танцює. Вона і буде моєю фавориткою", - заявила співачка, назвавши ім'я своєї улюблениці.

А недавно, після слів Санін про те, що вона має намір перемогти в шоу, в Мережі розгорілися дискусії щодо того, що ім'я переможниці вже відомо і її «тягнуть» до перемоги.

"Юлю тягнуть щосили. Мабуть, переможець вже зрозумілий", "тягнуть за вуха вашу рок-діву і зливають заради неї хороших учасників", "Так за допомогою Мейхер зливають всіх. П'ять разів в номінації і проходить завдяки симпатії Чапкіса», "так, так, так, так. Ось про це і йде мова!!!», «Точно, обслинивает її кожен раз, аж гидко вже", ,- пишуть в мережі.

Зазначимо, Надія Мейхер і Григорій Чапкіс знайомі близько 20 років. Саме Надія, як виявилося, була фавориткою легендарного хореографа в першому сезоні "танців" в 2006 році.

"Така жінка. До Наді у мене були особливі почуття близько 20 років. Я був у неї закоханий, коли вона тільки починала співати", - заявив Чапкіс.

Мейхер у свою чергу зізналася, що відповідає Григорію Миколайовичу взаємністю. Вона шокована його працездатністю і любов'ю до своєї справи незважаючи на дуже солідний вік. Як відомо, в 2020 році Чапкісу виповнилося 90 років.

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