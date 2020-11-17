Участница шоу "Танці з зірками" Юлия Санина оказалась в центре неприятных интриг

Как известно ранее ведущая шоу "Танцы со звездами", певица Тина Кароль в интервью программе "Слава+", которая вышла 22 октября на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявила, что ее фавориткой на проекте является фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

"У меня есть любимая женщина, которая здесь танцует. Она и будет моей фавориткой", – заявила певица, назвав имя своей любимицы.

А недавно, после слов Саниной о том, что она намерена победить в шоу, в Сети разгорелись дискуссии относительно того, что имя победительницы уже известно и ее «тянут» к победе.

«Юлю тянут изо всех сил. Видимо, победитель уже понятен», «Тянут за уши вашу рок-диву и сливают ради нее хороших участников», «Так с помощью Мейхер сливают всех. Пять раз в номинации и проходит благодаря симпатии Чапкиса», «Да, да, да, да . Вот об этом и идёт речь!!!», «Точно, обслинивает ее каждый раз, аж противно уже», - пишут в Сети.

Отметим, Надежда Мейхер и Григорий Чапкис знакомы около 20 лет. Именно Надежда, как оказалось, была фавориткой легендарного хореографа в первом сезоне "Танцев" в 2006 году.

"Такая женщина. К Наде у меня были особые чувства около 20 лет. Я был в нее влюблен, когда она только начинала петь", - заявил Чапкис.

Мейхер в свою очередь призналась, что отвечает Григорию Николаевичу взаимностью. Она шокирована его работоспособностью и любовью к своему делу несмотря на очень солидный возраст. Как известно, в 2020 году Чапкису исполнилось 90 лет.

Напомним, что Мейхер задала жару с красавцем за кулисами "Танців з зірками", кадры: "Блин, какие у тебя..."

Как сообщала Politeka, что загадочная Надежда Мейхер примерила кожаное платье и покорила своим талантом: «Вечер любви…».

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