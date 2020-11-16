Известный украинский хореограф, шоумен, судья шоу «Танці з зірками», Влад Яма напугал поклонников

Как передает Politeka.net, на последнем эфире «Танців з зірками» артист получил травму. Он исполнял номер с одной из участниц шоу, певицей Юлией Саниной, после чего его увезла скорая. Позже выяснилось, что Влад повредил палец. Ему повезло, и перелома врач не обнаружил.

У себя в Инстаграм шоумен решил показать момент, который был фатальным.

«Вот здесь, на 10-й секунде, поймал Юлю и услышал хруст в кисти. Дальше сильная боль. Как-то дотанцевал. На комментариях жюри начало пошатывать, последний уже не слышал, но по ощущениям он длился минут 12», - вспомнил Яма свое выступление.

Стоит отметить, что после номера хореограф не вернулся за судейское кресло, а уехал в больницу. В комментариях Яму стали поддерживать поклонники.

«Хорошо, что все обошлось и нет перелома. Поправляйтесь», «Настоящий профи!», «Красивый танец. Вам здоровья, сил и энергии», «Влад, выздоравливайте скорее! Всё будет хорошо! А танец Ваш, Димы и Юли был на высоте», «Ауччч это было больно, но профессионально выдержал танец до конца», «Но поддержка очень эффектно вышла. Прям вау!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал подросшего сына, жена Монатика не удержалась: "Прекрасные!".

Как сообщала Politeka, Влад Яма после травмы на «Танцях з зірками» показал, как выглядит его рука: «А левая вообще…».

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