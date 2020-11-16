Чиновники з Міністерства соціальної політики України розповіли про плани перерахувати пенсію громадянин

Про це розповів радник міністра соціальної політики України Микола Шамбір, передає "УНН».

Так, підвищення виплат чекає тих, у кого розмір пенсії залежить від рівня прожиткового мінімуму. Як відомо, в грудні він буде підвищений до 1769 гривень.

«У грудні підвищення прожиткового мінімуму з 1712 до 1769 грн і, відповідно, та категорія, яка підвищення отримала у вересні-місяці, вона не підпадає під це підвищення в грудні, тому що це ті, хто має менше стаж», - зазначив він.

Також Шамбір розповів, що якщо в українця пенсійного віку є надбавка до основної виплати, її розмір також буде переглянутий.

«І якщо, наприклад, учасник бойових дій має надбавку до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму, то таке ж відповідне підвищення він отримає з грудня-місяця, тобто, на 25% зросте», - розповів він.

Що ж стосується максимальної пенсії, яка сьогодні дорівнює десяти "мінімалкам", розповів радник глави Мінсоцполітики, то її також переглянуть.

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