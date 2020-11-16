Пожилые украинцы смогут получить выплаты, даже если не наработали необходимый стаж для пенсии

Как сообщает Politeka.net, такую социальную помощь будут оказывать только до конца 2020 года. Об этом идет речь в постановлении Кабмина №1098, который приняли одновременно с запуском пенсионной реформы еще в 2017 году, передает "Обозреватель".

По закону, в настоящее время украинцам для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь трудовой стаж не менее 27 лет. Если не хватает до 10 лет стажа - придется ждать до 63 лет, а с 65-ти можно уйти на заслуженный отдых при наличии 15-17 лет. Если же у гражданина есть минимум 15 лет трудового стажа, но его не хватает для получения пенсии с 60 лет, ему полагаются специальные выплаты.

Их продолжат выплачивать в декабре, однако уже с января 2021 году таких людей оставят без финансовой помощи. Дело в том, что истекает срок переходного периода, указанный в постановлении Кабмина.

Специальная пенсия для тех, кому не хватает стажа, компенсирует разницу между доходами человека и прожиточным минимумом для нетрудоспособных, который сейчас составляет 1712 гривен. Соответственно, если украинец получает меньше указанной суммы, государство заплатит остаток из бюджета, а если у него нет никаких доходов - выдадут минимум в полном размере.

Стоит отметить, что специальная помощь не полагается пожилым людям, у которых есть жилплощадь больше 21 квадратного метра на человека плюс 10,5 квартра на семью или два автомобиля (мотоцикл тоже считется).

Ранее стало известно, что с 2021 года подорожает покупка трудового стажа. Уже в январе вместо 24 937 украинцам придется платить по 31 680 гривен за каждый год.

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