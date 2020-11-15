Украинцам не хватает минимальной пенсии даже на покупку продуктов

Об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.

По данным статистики, реальный размер прожиточного минимума для украинских пенсионеров составляет 3170 гривен, из которых на продукты расходуется не менее 1479 гривен.

Несмотря на все эти расчеты, минимальная пенсия в Украине сейчас составляет 1712 гривен, и эта сумма на 1458 гривен меньше необходимой для нормальной жизни.

Так, в Минсоцполитики решили проанализировать стоимости товаров и услуг потребительской корзины на сентябрь 2020 года, но расчеты ведомства не включают в себя целый ряд расходов, например, стоимость интернета, мобильной связи, некоторых продуктов и услуг.

Что касается размера средней пенсии по Украине, то он составляет около 3500 гривен, и она соответствует реальному размеру прожиточного минимума.

Ранее мы рассказывали о запуске накопительной пенсионной системы, которая может повлечь за собой некоторые проблемы.

Уже в следующем году работающим украинцам в возрасте до 50 лет придется ежемесячно отдавать по 4% с зарплаты на спецсчет. Эти деньги будут накапливаться и украинцы смогут их снять по достижению 60-летнего возраста.

Однако, как утверждают эксперты, если украинцы будут получать зарплаты по 10 тысяч, то они в лучшем случае могут рассчитывать на вторую выплату в размере 400 грн.

Чтобы получать пенсию 20 лет, в идеале откладывать нужно в два раза дольше. Тогда можно было бы рассчитывать на выплату в размере 800 грн.

Напомним, что украинцам раскрыли нюансы подсчета размера пенсии, можно получать до 17 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, накопление пенсий может стать новой аферой, украинцев предупредили о проблемах.

Также Politeka писала, что пенсии в Украине массово урежут, кто пострадает больше всего.