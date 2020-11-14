Стало известно сколько получают украинцы на заслуженном отдыхе

Украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа, тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. А пока средняя пенсия по Украине составляет 3500 грн.

Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины.

В тот же момент больше всего повезло жителям столицы, они получают около 4676 грн и могут рассчитывать на самые высокие выплаты. Украинским пенсионерам хуже всего приходится в Тернопольской и Черниговской областях, ведь они получают меньше других - всего около 2,6 тысячи гривен. В топ-3 региона по размеру пенсий попали Киев, Донецкая область и Луганская область.

Так, в Украине получают такие пенсии: Киев – 4676 грн; Винницкая область – 2848 грн; Волынская область – 2841 грн; Днепропетровская область – 3860 грн; Донецкая область – 4428 грн; Житомирская область – 2948 грн; Закарпатская область – 2693 грн; Запорожская область – 3597 грн; Ивано- Франковская область – 2909 грн; Киевская область – 3456 грн; Кировоградская область – 3000 грн; Луганская область – 4098 грн; Львовская область – 3086 грн; Николаевская область – 3155 грн; Одесская область – 3225 грн; Полтавская область – 3321 грн; Ровенская область – 2826 грн; Сумская область – 3057 грн; Тернопольская область – 2619 грн; Харьковская область – 3455 грн; Херсонская область – 2909 грн; Хмельницкая область – 2839 грн; Черкасская область – 3017 грн; Черниговская область – 2695 грн; Черновицкая область – 3031 грн.

Также ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение, которое все изменит для граждан. Так, в нашей стране теперь будет действовать политика "единого обращения".

Теперь каждый украинец будет иметь возможность быстрее получить пенсии и пособии. Получать средства разрешили на текущий банковский счет. И после принятия решения Кабмина уже не нужно будет идти в Пенсионный фонд, далее - в банк для открытия счета, а затем ждать, и снова идти в банк.

Напомним, что украинцам раскрыли нюансы подсчета размера пенсии, можно получать до 17 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, накопление пенсий может стать новой аферой, украинцев предупредили о проблемах.

Также Politeka писала, что пенсии в Украине массово урежут, кто пострадает больше всего.