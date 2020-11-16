Чиновники из Министерства социальной политики Украины рассказали о планах пересчитать пенсии граждан

Об этом рассказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир, передает «УНН».

Так, повышение выплат ждет тех, у кого размер пенсии зависит от уровня прожиточного минимума. Как известно, в декабре он будет повышен до 1769 гривен.

«В декабре повышение прожиточного минимума с 1712 до 1769 грн и, соответственно, та категория, которая повышение получила в сентябре-месяце, она не подпадает под это повышение в декабре, потому что это те, кто имеет меньше стаж», - отметил он.

Также Шамбир рассказал, что если у украинца пенсионного возраста есть надбавка к основной выплате, ее размер также будет пересмотрен.

«И если, например, участник боевых действий имеет надбавку к пенсии в размере 25% прожиточного минимума, то такое же соответствующее повышение он получит с декабря-месяца, то есть, на 25% возрастет», - рассказал он.

Что же касается максимальной пенсии, которая сегодня равняется десяти «минималкам», рассказал советник главы Минсоцполитики, то ее также пересмотрят.

До этого мы рассказывали, что пожилые украинцы смогут получить выплаты, даже если не наработали необходимый стаж для пенсии

Напомним, что пенсии в Украине взлетят вверх, но повышение светит не всем: кому добавят к выплатам

Как сообщала Politeka, что пенсии не хватает украинцам на еду, всплыли печальные цифры: "На 1458 гривен меньше..."

Также Politeka писала, что пенсии в Украине: стало известно, где получают больше всего, "повезло жителям...".