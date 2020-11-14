В декабре пенсии трех групп пенсионеров вырастут

Перерасчет пенсий заложен в государственном бюджете на 2020 год, передает «Обозреватель».

Как известно, в декабре будет пересчитан прожиточный минимум, а вместе с ним и пенсии, которые зависят от этого показателя. Прожиточный минимум, установленный в декабре, будет действовать до 1 июля 2021 года.

Декабрьский перерасчет затронет три группы.

Вырастут пенсии тех, кто получает минимальную пенсию. Их выплаты вырастут на 57 гривен и составят 1769 гривен.

Прибавку получат пенсионеры с большим стажем работы. Если стаж человека больше нормы, полагается доплата в размере процента от прожиточного минимума. Таким образом, выплаты будут увеличены равноценно тому, сколько лет человек работал больше, чем ему положено по закону.

Третья группа пенсионеров, которые получат доплаты, это те люди, которые вышли на пенсию по особым правилам, или имели большие зарплаты. Сейчас размер пенсии таких людей, как известно, ограничен десятью прожиточными минимумами. С декабря их выплаты вырастут на 570 гривен, так как верхний рубеж этой суммы увеличится.

Ранее мы писали, что правительство выделило на пенсии 3,4 миллиарда гривен. Деньги пойдут как раз на выплаты, запланированные в декабре.

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