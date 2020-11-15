Бразильська модель Жизель Олівейра, зірка бренду нижньої білизни Victoria's Secret, вразила природною красою на серії чуттєвих знімків

Як передає Politeka.net, 27-річна зірка опублікувала свіжі чорно-білі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала одночасно тендітною і сильною.

Знаменита брюнетка з розпущеним волоссям позувала в білій сорочці і темних джинсах. Кадр за кадром красуня розстібала верх, то опускаючи погляд, то дивлячись прямо в камеру - справжня спокуса.

Судячи з пікантних обрисів під тонкою тканиною, дівчина не одягла бюстгальтера - ще більше закрутивши голову своїм шанувальникам.

Фотограф найкращим чином передав натуральну красу Жизель, її жіночу харизму і привабливість.

Користувачі розхвалили модель в коментарях:

"Ти ідеальна"

"В ціль❤️я 🤪"

"Найчистіша форма краси. Ви така красива Жизель. Бог благословив"

Раніше ми повідомляли, Жизель звела з розуму ніжними лініями оголеної спини в чорній сукні без ліфчика. Дівчина повернулася до камери найспокусливішим ракурсом, показавши розкішний виріз ззаду, на межі пристойності. Модель підняла руки, захопивши волосся, щоб нічого не заважало користувачам милуватися її красою.

"Це місце - мрія", - підписала фото Олівейра. А позувала вона біля озера, оточеним лісом.

"Дуже красиво! Мир всім!", "Така чудова", "яке гарне місце", «Топ-модель», «найкраща і красива дівчина», "я твій фанат", "яке красиве місце! тобі навіть не потрібно говорити про це", «ти виглядаєш чудово», «чудова панорама», - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра посвітила принадами в трикотажному ТОПі.

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра заманила сміливими позами до себе на ліжко, від зони декольте очей не відвести:"жіноче шоу".