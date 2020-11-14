Звезда Victoria’s Secret Жизель Оливейра поделилась соблазнительными фото с отдыха

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, на которых позировала в невероятно красивом и откровенном платье. Жизель надела короткое черное платье с глубоким вырезом на спине. Как известно, такая модель платья популярна в этом сезоне.

Красотка стояла и сидела, демонстрируя свою невероятную фигурку. На одном из фото она очень удачно выгнулась, показав всю красоту своего тела.

«Это место – мечта», - подписала серию снимков модель.

За короткое время пост красотки собрал более 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Очень красиво! Мир всем!», «Такая великолепная», «Какое красивое место», «Топ-модель», «Самая лучшая и красивая девушка», «Я твой фанат», «Какое красивое место! тебе даже не нужно говорить об этом», «Ты выглядишь прекрасно», «великолепная панорама», «Красивая баба», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра похвасталась идеальным пляжным телом в откровенном купальнике. Красотка порадовала поклонников жаркими фото с пляжа. Она позировала в зеленом купальнике с растительным принтом.

Напомним, что Жизель Оливейра посветила прелестями в трикотажном топе.

Как сообщала Politeka, что Жизель Оливейра до невозможности задрала экстра-мини, засветив стройную гордость: «Райское наслаждение».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра завлекла смелыми позами к себе на кровать, от зоны декольте глаз не отвести: "Женское шоу".