Екс-ВІА Гра Надія Мейхер розбурхала публіку "смачними" кадрами

Як передає Politeka.net, 38-річна співачка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких продемонструвала "калейдоскоп" розкутих поз в не менш безсоромних нарядах.

Спекотна брюнетка на першому фото постала в прозорій білій сукні, потонувши в повітряних рюшах. "Леді" сиділа на пом'ятому ліжку, спокусливо задерши ніжку. На іншому кадрі Надія полонила більш брутальним образом, присівши навпочіпки в чорних панчохах і чорній сукні з глибоким декольте.

Ще на одному знімку Мейхер дала багату їжу для фантазій, показавши крупним планом пишний бюст, стягнутий чорним боді.

Варто відзначити, "родзинкою" всіх кадрів стали стильні капелюшки різних кольорів.

"Кругообіг життя... Ніщо не зупинить світанок, як ніщо не зупинить захід сонця... Як ніхто і ніщо не може зупинити нас бути щасливими, пливучи по бурхливій річці життя!", - підписала ці фото зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене, щедро нагородивши Надію компліментами.

"Справжня🌹"

"Дівчина-вогонь 😍 💝 "

"Божественно!!!❤️❤️❤️"

"Стільки компліментів, Надія, найголовніше, правдивих"

"Багатогранна і розкішна ❤️"

"Ви Велика розумничка, Ви несете в світ красу, натхнення, величезну працю в тому, що ви зараз робите, не зупиняйтеся 🥰 🤗 ❤"

"А чому б і ні...Ну красива ж !!!Нехай милуються ...😉😘❤️❤️❤️"

Раніше ми повідомляли, Мейхер в прозорій кофті, широких брюках і зеленій накидці спокусила зухвалою позою, розставивши ніжки на максимум.

"У милих ніг Надії Мейхер всі рівні. І старий і молодий. І правителі планети... Кожен дорівнює. І стократ він бажає ніжки Наді поцілунками дарувати... Вона диво! Вона диво! Загалом, що там говорити😍 🙏❤️", - не втримався від хвалебного коментаря один з користувачів.

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