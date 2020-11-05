Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская покорила смелым образом в полураздетом виде

Как пишет Politeka.net, участница "Танців з зірками" выложила в соцсети "Инстаграм" фото в новом наряде своего собственного бренда. Она предстала перед поклонниками в зале с колоннами, надев кофточку из полупрозрачной ткани, которая сделела акцент на зоне декольте. Звезда надела также просторные черные штаны, туфли на шпильках и зеленую кожаную куртку.

На снимке Надежда Мейхер сидит на ступеньках, широко расставив ноги, оперлась о колено и задумчиво смотрит в сторону. Она сбросила куртку с одного плеча, обнажив половину торса в полупрозрачной кофточке.

Внешний вид исполнительницы в новом образе вдохновил ее поклонников на положительные комментарии:

"У милых ног Надежды Мейхер все равны. И стар и млад. И правители планеты... Каждый равен. И стократ он желает ножки Нади поцелуями дарить... Она диво! Она чудо! В общем, что там говорить😍🙏❤️".

Ранее Надежда Мейхер покрасовалась в необычном наряде для шоу "Танці з зірками" - разноцветное платье со множеством оборок. На одной из фотографий бывшая участница группы «ВИА Гры» оказалась в руках партнера, который решил ее «укусить» в образе мистического графа Дракулы.

Напомним, что Надя Мейхер после позора на «Танцях з зірками» сменила партнера, Димопулос будет в восторге: «Хана паркету»

Как сообщала Politeka, томная Мейхер размечталась о новом партнере на "Танцях з зірками" и пленила манящей позой: "Богиня".

Также Politeka писала, что опозорившаяся Мейхер сорвала обиду на Кухар из «Танців з зірками»: «Нужно еще расти и расти».