Украинская танцовщица, модель и участница шоу "Танцы со звездами" Аделина Дели умеет шокировать фанатов своим экстравагантным образом

В первый раз о горячей мулатке заговорили после того, как она появилась в балете известной исполнительницы Насти Каменских, напоминает Politeka.

В 2019 году Аделина была участницей шоу "Танцы со звездами" в паре с известным рэпером Серегой из Беларуси, а в этом году выступает с бывшим участником шоу "Холостяк", футболистом Сергеем Мельником.

У девушки очень яркая внешность, она обожает эпатировать публику смелыми образами. Так и на этот раз красотка показала горячие кадры вместе со своим партнером по танцам Сергеем.

На снимках они стоят тесно прижавшись друг к другу, на Аделине – бежевое платье с полупрозрачными рукавами и областью декольте, поэтому хорошо видна высокая грудь звезды. Мельник одет в черные брюки и белую рубашку с черными вставками.

"После этих фото я получила море сообщений с вопросом «что между вами»? 😅 какое фото вам понравилось больше?😊", – подписала кадры Дели.

Многочисленные фанаты звездной пары искупали своих кумиров в комплиментах и восторгах, а также поставили множество лайков. Не осталась равнодушной к публикации и бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая также поставила "сердечко".

"Обааа 😍😍😍 «Это ты, это я, между нами молния, С электрическим разрядом 220 вольт, слыш!» - так и отвечайте . Отличного дня💋 Видно, что он залез и сидит в твоём сердечке💞 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 Красивые🔥🔥🔥 Подобається все! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍 Вы идеальные , мы требуем отношений 😍😂 Ооочень трогательное фото!", – пишут фанаты.

Ранее мы писали, что участница "Танці з зірками", экс-солистка ВИА Гры Санта Димопулос поделилась новыми впечатлениями от телешоу. Об этом жгучая брюнетка рассказала у себя в Instagram.

Димопулос призналась, что для нее танец – это не только кайф от процесса, не только работа, вызовы и сцена, это - еще и диалог со зрителем.

Напомним, что знойная Санта Димопулос поразила откровением о «Танцях з зірками»: «Я даже не подозревала…»

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