Украинская певица Надежда Мейхер повздорила с судьей шоу «Танці з зірками» Екатериной Кухар

Как пишет Politeka.net, ссора двух красоток произошла на девятом эфире шоу. Надежда провалила финальный трюк своего танцевального номера, в результате чего сильно расстроилась. Это было видно по лицу певицы, которая с трудом сдерживала эмоции.

Добила Надежду критика Кухар, которая заявила, что Мейхер нужно контролировать ротовую мимику. В конце обсуждения номера Надежда не сдержалась и сорвалась на судью. Сначала она пыталась спокойно объяснить свои эмоции.

«Я не понимаю Катюша, что ты имеешь в виду, когда говоришь про «ротовую мимику». Я не могу сцепить зубы и танцевать. Тем более под такую невероятную музыку», - отметила Мейхер.

Когда Катерина с ней не согласилась, а Юрий Горбунов стал забирать у артистки микрофон, она начала бороться за последнее слово и больно уколола Кухар.

«Дорогая моя, у тебя такая ротовая мимика на каждом эфире, что нужно еще расти и расти», - заявила Мейхер.

Стоит отметить, что после оглашения оценок Мейхер больше не смогла выдерживать позора и быстро ушла, не сказав ни слова.

Тем временем, Екатерина Кухар получила массу восторженных отзывов о своем наряде.

Напомним, что Мейхер после опасного трюка оправдалась за провал на "Танцях з зірками": "Парням не удалось...".

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