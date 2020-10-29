Украинская певица Надежда Мейхер заинтриговала новым партнером на шоу "Танці з зірками"
Как пишет Politeka.net, она опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" новые фото из закулисья популярной программы и показала роскошный наряд для выступлений. В прошлом выпуске звезда станцевала в красном платье, изюминками которого стали черные и золотые узоры, объемнные накладки на плечах и подол с пикантным разрезом спереди.
На первом фото Надежда Мейхер изобразила томное выражение лица и потянулась руками к камере, будто намереваясь подтащить зрителя к себе. На другом снимке певица уже на фоне красной шторы стыдливо отвела взгляд в сторону и сложила руки в танцевальном движении.
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"Как думаете, с кем я буду танцевать в это воскресенье (эфир смены партнёров)? 😘😉", - поинтересовалась артистка в описании.
Пользователи соцсети выразили свое восхищение в комментариях:
"Победительница 🔥"; "Богиня"; "Надежда, с кем бы вы ни танцевали все равно, вы лучшая ❤️❤️❤️"; "Нереальная 💥🔥 Одна из лучших на проекте"; "Желаю Вам станцевать с Дикусаром или Котом! ️! ️! ️ Достойного партнера - на паркет🤩🤩🤩"; "Вы лучшая, любим вас...❤️❤️❤️"; "Может и с Дмитрием Дикусаром, 😍👏 с кем бы ни танцевали, шикарно будет в любом случае 😍❤️👏👏🔥"; "😘👍С кем бы не танцевала Надежда, победа ✌ по любому за ней !!!".
Напомним, что Мейхер после опасного трюка оправдалась за провал на "Танцях з зірками": "Парням не удалось...".
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