Экс-ВИА Гра Надежда Мейхер взбудоражила публику "вкусными" кадрами

Как передает Politeka.net, 38-летняя певица опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых продемонстрировала "калейдоскоп" раскрепощенных поз в не менее бесстыжих нарядах.

Знойная брюнетка на первом фото предстала в прозрачном белом платье, утонув в воздушных рюшах. "Леди" сидела на помятой постели, соблазнительно задрав ножку. На другом кадре Надежда пленила более брутальным образом, присев на корточки в черных чулках и черном платье с глубоким декольте.

Еще на одном снимке Мейхер дала богатую пищу для фантазий, показав крупным планом пышный бюст, стянутый черным боди.

Стоит отметить, "изюминкой" всех кадров стали стильные шляпки разных цветов.

"Круговорот жизни... Ничто не остановит рассвет, как ничто не остановит закат... Как никто и ничто не может остановить нас быть счастливыми ,плывя по бурной реке Жизни!", - подписала эти фото звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, щедро наградив Надежду комплиментами.

"Настоящая🌹"

"Девушка-огонь😍💝"

"Божественно!!!❤️❤️❤️"

"Столько комплиментов, Надежда, самое главное, правдивых"

"Многогранная и роскошная ❤️"

"Вы большая умничка, вы несете в мир красоту, вдохновение, огромный труд в том, что вы сейчас делаете, не останавливайтесь🥰🤗❤"

"А почему бы и нет...Ну красивая же !!!Пусть любуются ...😉😘❤️❤️❤️"

Ранее мы сообщали, Мейхер в прозрачной кофте, широких брюках и зеленой накидке соблазнила дерзкой позой, расставив ножки на максимум.

"У милых ног Надежды Мейхер все равны. И стар и млад. И правители планеты... Каждый равен. И стократ он желает ножки Нади поцелуями дарить... Она диво! Она чудо! В общем, что там говорить😍🙏❤️", - не удержаля от хвалебного комментария один из пользователей.

Напомним, что Надя Мейхер после позора на «Танцях з зірками» сменила партнера, Димопулос будет в восторге: «Хана паркету»

Как сообщала Politeka, томная Мейхер размечталась о новом партнере на "Танцях з зірками" и пленила манящей позой: "Богиня".

Также Politeka писала, что опозорившаяся Мейхер сорвала обиду на Кухар из «Танців з зірками»: «Нужно еще расти и расти».